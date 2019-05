Child of Light 2 derzeit wohl nicht in Entwicklung

Ubisoft kündigte im vergangenen Jahr Child of Light für die Nintendo Switch an. In diesem Rahmen wurde auch ein Bild gezeigt, welches die Entwicklung eines Nachfolgers vermuten ließ. Zu sehen war ein Stück Papier, auf dem der Schriftzug Child of Light 2 zu sehen war – auch wenn er teilweise von einer Nintendo Switch überdeckt wurde.

Creative Director Patrick Plourde dämpft nun allerdings die Hoffnungen der Fans. Gegenüber Video Games Chronicle sagte er, das wohl kein weiterer Ableger kommen wird. Er habe zwar bereits die Story für einen zweiten Teil entworfen, doch Ubisoft hat sich seit der Veröffentlichung von Child of Light laut Plourde verändert. Das Unternehmen sei heute vor allem an sogenannten „games-as-a-sercive“ Spielen interessiert. Plourde vermutet, dass Child of Light nicht die Art von Spiel ist, die Ubisoft machen möchte. Sollte aktuell doch ein Nachfolger in Entwicklung sein, ist der Creative Director vom Vorgänger nicht involviert.

Seid ihr wie ich ein Fan von Child of Ligt? In diesem Fall lohnt sich ein Blick in den Artikel von Video Games Chronicle. Folgt dem Link unter Quelle, um zum vollständigen Artikel zu gelangen. Ihr kennt das Spiel noch nicht? Hier findet ihr mein Review zum zauberhaften Rollenspiel.

Quelle: Video Games Chronicle

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Child of Light