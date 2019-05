A Plague Tale: Innocence Monsters Trailer

Focus Home Interactive und Asobo Studio haben einen neuen A Plague Tale: Innocence Trailer veröffentlicht, der den Namen „Monsters“ trägt. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen.

A Plague Tale: Innocence wird am 14. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In dem Spiel verfolgt ihr die Geschichte von Amicia und ihrem Bruder Hugo. Die Erzählung spielt im Jahr 1349 in Frankreich. Amicia flieht mit Hugo vor der Inquisition. Die schwer bewaffneten Ritter sind allerdings nicht das einzige Problem der Kinder. Die Pest verbreitet Angst und Schrecken in Europa. Der ideale Nährboden für Schwärme von Ratten, die in den von der Pest verwüsteten Dörfern zur tödlichen Gefahr werden.

Quelle: Focus Home Interactive Pressemitteilung

Bildquelle: Focus Home Interactive