Darksiders II: Deathinitive Edition und BioMutant: EB Games listet Switch-Versionen

Erscheinen Darksiders II: Deathinitive Edition und Biomutant für die Nintendo Switch? In Kanada listet der Händler EB Games beide für die Switch. Die Produktseite von Darksiders II: Deathinitive Edition gibt an, dass das Spiel am 30. August erscheinen soll. Bei Biomutant wird der 30. März 2020 als Release angegeben.

Aktuell handelt es sich lediglich um Gerüchte. An diesen könnte aber durchaus etwas dran sein. Im April erschien die Darksiders Warmastered Edition für die Nintendo Switch. Gut möglich, dass THQ Nordic daher auch den Nachfolger auf die Konsole bringen möchte.

Biomutant ist bisher nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Spiel sollte im Frühjahr erscheinen, wurde allerdings verschoben. Release soll noch 2019 sein, ein konkreter Termin ist aktuell jedoch nicht bekannt. Laut Gerüchten soll Biomutant im Sommer veröffentlicht werden. THQ Nordic hat dies bisher nicht bestätigt.

Quelle: EB Games Kanada 1, 2