Gran Turismo: Video zeigt Scans für den Philip Robles 1992 Honda Civic

In Rennspielen wie Gran Turismo: Sport oder Forza Horizon 4 finden sich zahlreiche lizensierte Fahrzeuge. Damit diese in das Spiel kommen werden sie nicht einfach am Computer nachgebastelt, sondern aufwendig gescannt. In einem aktuellen Video könnt ihr das Team von Gran Turismo sehen, wie es den 1992 Honda Civic von Philip Robles scannt. Wofür die angefertigten Scans verwendet werden sollen, lässt das Video offen. Vermutlich wird das Fahrzeug aber mit einem künftigen Update Teil von Gran Turismo: Sport werden. Laut Gerüchten arbeitet Entwickler Polyphony Digital aktuell auch Gran Turismo 7.

Der 1992 Honda Civic von Phil Robles hat ein Rocket Bunny Widebody Kit, welches das Fahrzeug gut 10 Zentimeter breiter macht. In dem Fahrzeug ist zudem ein K24 Motor verbaut. Damit kommt das Fahrzeug auf 394 HP (entspricht 293,806 kW, beziehungsweise 399,516 PS) und einen Drehmoment von 323lbft. Die entsprechen 437.9292 N.m.

Quelle: sixth vision via GT Planet

Bildquelle: Sony