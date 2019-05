Minecraft: Teaser lässt ein AR Spiel vermuten

Seit dem anhaltenden Erfolg von Pokémon GO sind AR-Spiele ein großes Thema. Ein Zug, auf den möglicherweise auch Microsoft aufspringen möchte. Dies legt zumindest ein neuer Teaser nahe, der unter anderem bei Twitter gepostet wurde. Das Video könnt ihr euch unten ansehen.

Was sich dahinter konkret verbirgt, erfahren wir am 17. Mai. Die Ankündigung soll via Minecraft.net erfolgen.

Was ist AR?

Die Abkürzung AR steht für augmented reality – im Deutschen auch erweiterte Realität genannt. Bei AR wird die Umgebung zum Beispiel visuell erweitert. Dies kann etwa über ein Smartphone erfolgen. Spielt ihr Pokémon GO, tauchen etwa auf eurem Smartphone die Taschenmonster auf. AR kommt unter anderem in der Industrie und beim Sport zum Einsatz. Inzwischen sind allerdings auch entsprechende Spiele auf dem Vormarsch. Den Grundstein für den Erfolg von AR legte einst das noch immer beliebte Spiel Ingress von Niantic. Vom selben Entwickler folgte mit Pokémon GO das wohl mit Abstand erfolgreichste AR Spiel. Noch in diesem Jahr möchte Niantic mit Harry Potter: Wizards Unite nachlegen. Weitere bekannte AR-Spiele sind Jurrasic World Alive und Zombie GO.

