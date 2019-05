Monster Hunter: World – Spring Update Reveal Broadcast am 10. Mai

Capcom hat einen Monster Hunter: World Spring Update Reveal Broadcast für den 09. Mai (bei uns am 10. Mai) angekündigt. In diesem soll auch Producer Ryozo Tsujimoto zu Wort kommen. Möchtet ihr euch das Ereignis nicht entgehen lassen? Dann schaltet am 10. Mai ab 01:00 Uhr ein. Ihr könnt den Broadcast live via Twitch verfolgen.

Was genau beim Monster Hunter: World Spring Livestream gezeigt wird ließ Capcom offen. Thema sollen die neuesten Informationen zum Spiel sein. Es ist davon auszugehen, dass das Add-on Monster Hunter World: Iceborne ein Thema sein wird. Dieses wurde vor einigen Monaten angekündigt. Im Rahmen der Ankündigung wurde nur wenig über die Erweiterung verraten, die im Herbst erscheinen soll. Damals hieß es, weitere Informationen und der Preis sollen im Frühjahr folgen.

Tune into the Monster Hunter Spring Update straight from the development team on May 9 / May 10. https://t.co/8IzgK7NCNN pic.twitter.com/ajAydeKr98 — Monster Hunter (@monsterhunter) May 7, 2019

Quelle: Capcom

Bildquelle: Capcom