Forza Horizon 4: Neues Statement zu Problemen, Fix spätestens Montag

Die Entwickler von Forza Horizon 4 haben sich erneut zu Wort gemeldet, bezüglich der anhaltenden Probleme mit Skillpunkten. Laut dem jüngsten Statement konnte der Fehler ausfindig gemacht werden. Ein Fix ist bereits in Arbeit und soll am oder vor dem 13. Mai – also kommenden Montag – verfügbar sein.

Weiterhin heißt es in dem neuen Statement: „We recommend not spending any Skill Points at this time.“ Die Entwickler raten euch aktuell also davon ab, Fähigkeitspunkte im Spiel zu verwenden. Mehr ist bisher nicht bekannt. Damit bleibt offen, was im Falle bereits ausgegebener Punkte passieren wird. Schließlich besteht das Problem seit dem Series 9 Update und damit schon deutlich länger als 24 Stunden. Bleiben die durch den Fehler mehrfach freigeschalteten Fahrzeuge im Spiel? Unklar! Auch was mit verlorenen Punkten geschieht, ist noch nicht bekannt. Spätestens kommenden Montag wissen wir mehr.

We have identified the issue with Car Mastery Skill Points in #ForzaHorizon4 and are working on getting a fix out on or before Monday the 13th of May. We recommend not spending any Skill Points at this time. More updates to come.

— Forza Support (@forza_support) May 9, 2019