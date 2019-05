Forza Horizon 4: Update beschert Spielern Probleme

Mit dem letzten Forza Horizon 4 Update hat sich offenbar auch ein Fehler in das Spiel geschlichen. Zahlreiche Spieler beklagen den Verlust von Skillpunkten. Auch die Synchronisierung des Spielstands scheint derzeit für einige Spieler ein Problem zu sein.

Die Entwickler haben sich vor einigen Stunden zu den Vorfällen zu Wort gemeldet, die im Internet bereits seit gestern hohe Wellen schlagen. Laut dem Forza Support Account bei Twitter untersuchen die Entwickler den Sachverhalt gerade. Ein Update mit weiteren Informationen zu dem Vorfall soll folgen, sobald die Entwickler mehr Informationen haben.

We are aware and investigating an issue with Car Mastery Skill Perks in #FH4. Updates to come as we get more information.

