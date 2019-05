Am 14. Mai erscheint RAGE 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ihr wartet schon gespannt auf das Actionspiel und möchtet eure Vorfreude vorher noch etwas anheizen? Unten könnt ihr euch den frisch veröffentlichten Launch Trailer ansehen.

Das Video zeigt nicht nur Szenen aus dem Spiel, sondern nimmt auch noch einmal einen Leak von Walmart auf die Schippe. Vor der E3 2018 listete Walmart Kanada eine Reihe von bis dahin unangekündigten Spielen. Darunter befand sich auch RAGE 2. Statt den Leak einfach zu ignorieren, haben die Entwickler daraus einen Runing Gag gemacht. So zwitscherten sie etwa kurz nach dem Leak bei Twitter ein Bild, mit einigen Notizen. Diese bemängelten die falsche Schriftart, ein falsches Key Art, die fehlende Angabe zur Altersfreigabe und die Schreibweise des Titels. Dieser war nicht mit Capslock geschrieben. Der Tweet war erst der Anfang. Bis heute nehmen die Entwickler gerne Bezug auf den Leak. So auch im RAGE 2 Launch Trailer.

Hey @WalmartCanada here are a few notes. pic.twitter.com/R1od2aTEMC

— RAGE 2 (@RAGEgame) May 9, 2018