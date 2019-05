AWAY: The Survival Series für PlayStation 4 angekündigt

Eines der Highlights der jüngsten State of Play Ausgabe war die Ankündigung des Spiels AWAY: The Survival Series. Das Spiel möchte euch die Wildnis aus einem neuen Blickwinkel erleben lassen. Dafür werdet ihr zum Tier. Das Game spielt in der Zukunft und macht euch zu einem Kurzkopfgleitbeutler. Diese kleinen Lebewesen sind nachtaktive Säugetiere, die in Australien leben und dank ihrer Flughäute durch den Regenwald gleiten.

In AWAY: The Survival Series gefährden Naturkatastrophen das Überleben der Arten. Euer Ziel ist es daher, einen sicheren Unterschlupf zu finden. Dabei reist ihr durch beeindruckende – aber auch sehr gefährliche – Landschaften. Überall lauern tödliche Kreaturen. Die Spielwelt von AWAY ist an die Fähigkeiten des Gleitbeutlers angepasst. Dieser kann springen und klettern, um die Umgebung zu erforschen.

Einen Erscheinungstermin hat AWAY: The Survival Series bisher nicht.

Quelle: State of Play vom 10. Mai 2019

Bildquelle: Breaking Walls