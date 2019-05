Forza Horizon 4: Update für verlorene Skillpunkte kommt früher

Der Support von Forza Horizon 4 hat sich erneut via Twitter zu Wort gemeldet. Vor etwa zwei Stunden hieß es in einem neuen Tweet, dass das Team mit Hochdruck am Bugfix arbeitet. Der Fix soll zeitnah zur Verfügung stehen. Die Rede ist sogar noch von heute. Diese Zeitangabe solltet ihr jedoch mit Vorsicht genießen, da offen ist, von welcher Zeitzone auszugehen ist. Heute kann auch erst im Laufe der Nacht oder dem kommenden Vormittag bedeuten.

Weiter heißt es, es sollen bald neue Informationen zu Kompensationsplänen und der Rückkehr verlorener Skillpunkte folgen. Auch dieser Teil vom neuen Statement lässt viel Spielraum für Interpretationen. Ein Kompensationsplan könnte allerdings bedeuten, dass der Zustand von vor dem Auftreten des Fehlers nicht wieder hergestellt werden kann. In diesem Fall erhalten Spieler möglicherweise einfach Skillpunkte und müssen diese dann erneut verteilen. Die nächsten Stunden dürften zeigen, wie das Problem aus der Welt geschafft wird und mit welchen Konsequenzen für die Spieler.

We are pushing the Car Mastery Skill Points bug fix in #ForzaHorizon4 today. More information coming soon on compensation plans and returning of lost Skill Points. https://t.co/PVzhQ3bhGZ

— Forza Support (@forza_support) May 10, 2019