Super Cane Magic ZERO erscheint am 30. Mai

Das Action-Rollenspiel Super Cane Magic ZERO erscheint am 30. Mai in Europa und Nordamerika. Das Spiel wird für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 veröffentlicht.

Super Cane Magic ZERO wird als Co-op Comedy Action RPG beschrieben. An der Entwicklung war der Comickünstler Simone „Sio“ Albrigi beteiligt. Sio ist das Gesicht hinter dem YouTube-Kanal Scottecs.

Super Cane Magic ZERO spielt in der Welt von WOTF. Ihr erlebt die Geschichte einer Gruppe, die den Planeten vor magischen Hunden retten soll. Diese haben das Internet ausgelöscht, den Mond mit Schokolade überzogen und eine Reihe schrecklicher Pflanzen zu verantworten. Mit bis zu drei weiteren Spielern kämpft ihr gegen Salat und Co., um WOTF wieder aufzubauen. Die Kampagne des Spiels soll etwa 20 Stunden Umfang bieten.

Quelle: Intragames Pressemitteilung

Bildquelle: Intragames