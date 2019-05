Forza Horizon 4: Hotfix behebt Skillpunkte Bug, Rückerstattung erfolgt später

Playground Games hat einen Hotfix für den Skillpunkte Bug in Forza Horizon 4 bereitgestellt. Das Update schafft allerdings nur den Bug aus dem Spiel, mit dem bei jedem Spielneustart Perks verschwunden sind. Dadurch war es zum Beispiel möglich, seltene Fahrzeuge wie den Regalia D immer wieder freizuschalten. Verlorene Skillpunkte kehren mit dem Patch leider nicht zurück. An diesem Problem arbeiten die Entwickler noch. Eine Lösung soll spätestens mit dem Update für Series 10 verfügbar sein.

Das Forza Horizon 4 Series 10 Update ist erst in knapp vier Wochen zu erwarten. Die Series-Updates erscheinen alle vier Wochen. Serie 9 ist erst am Donnerstag (09. Mai 2019) gestartet.

Alle betroffenen Spieler sollen zudem 10 Super Wheelspins erhalten. Diese sollen als Geschenk ab dem 13. Mai zur Verfügung stehen.

As a thank you, we will be gifting all affected players with 10 Super Wheel Spins. These gifts will be available beginning on May 13th, 2019. 2/2 https://t.co/keZvt8zroc

