A Plague Tale: Innocence Launch Trailer

Am 14. Mai erscheint das Spiel A Plague Tale: Innocence für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vor der Veröffentlichung könnt ihr einen Blick in den Launch Trailer werfen, den Asobo Studio und Focus Home Interactive heute veröffentlicht haben. Das Video findet ihr wie gewohnt unter dieser Meldung.

A Plague Tale: Innocence erzählt die Geschichte der Geschwister Amicia und Hugo. Die beiden Waisenkinder sind auf der Flucht vor der Inquisition. Doch nicht nur die stellt eine Gefahr für die Kinder dar. Die Pest wütet und fordert zahlreiche Todesopfer. Ideale Voraussetzungen für eine Rattenplage mit gigantischem Ausmaß. Das Spiel soll das düstere Mittelalter verbildlichen, ohne dabei auf stumpfe Gewalt zu setzen. Protagonistin Amicia stehen eine Reihe schwieriger Entscheidungen bevor. Wie hoch wird der Preis für das Überleben sein?

Auf der offiziellen A Plague Tale: Innocence Website erfahrt ihr mehr über das Spiel.

Quelle: Focus Home Interactive Pressemitteilung

Bildquelle: Focus Home Interactive