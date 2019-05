Forza Horizon 4: Entschädigung für Skillpunkte Bug ist da, neues Statement

Nachdem kürzlich ein Hotfix für Forza Horizon 4 zur Verfügung gestellt wurde, um das Problem mit den Skillpunkten zu beheben, gibt es nun für alle betroffenen Spieler eine Entschädigung. Über die Nachrichtenzentrale des Spiels wurden allen Betroffenen 10 Super-Wheelspins geschickt. Ihr solltet also einen Blick in euren Posteingang werfen. Ihr findet die Nachricht mit den Wheelspins direkt im Spiel – nicht bei Xbox LIVE!

Darüber hinaus haben sich die Entwickler noch einmal zu Wort gemeldet. Ihr könnt im Spiel nun wieder bedenkenlos Skillpunkte verwenden, um damit Perks freizuschalten. Weiter heißt es, es sollen bald Informationen dazu kommen, wie die verlorenen Skillpunkte zurückkehren werden.

All affected players of the Skill Point bug in #ForzaHorizon4 has been gifted their 10 Super Wheel Spins. More info coming soon on the return of lost Skill Points. https://t.co/0ddim6f1rM

— Forza Support (@forza_support) May 13, 2019