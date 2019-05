MediEvil Story Trailer und Erscheinungstermin

Am 25. Oktober erscheint MediEvil für die PlayStation 4. Ein neuer story-Trailer zeigt euch, worum es in dem Spiel gehen wird. Euer Weg führt euch in die Welt von Gallowmere. Dort kämpft das ritterliche Skelett Sir Daniel Fortesque gegen den bösen Zauberer Zarok. Gelingt es Sir Daniel Fortesque ein weiteres Mal das Königreich zu retten und sich einen Namen als wahrer Held zu machen?

MediEvil ist ein Hack and Slash Spiel, welches erstmals 1998 für die PlayStation erschienen ist. Für die PlayStation 4 wurde die Grafik des beliebten Klassikers komplett überarbeitet. Darüber hinaus dürft ihr euch auf ein verbessertes Kamerasystem und eine neue Erzählerin freuen. Eine Reihe von Geheimnissen wurden der Neuauflage ebenfalls spendiert.

Quelle: State of Play

Bildquelle: Sony PlayStation