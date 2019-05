Dauntless erscheint am 21. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Phoenix Labs hat angekündigt, dass das Spiel Dauntless am 21. Mai für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Die PC-Version wird über den Epic Games Store angeboten. Aktuell befindet sich Dauntless noch in der Open Beta. Diese steht ausschließlich PC-Spielern zur Verfügung. Derzeit hat die Beta mehr als 3 Millionen Spieler.

Den Launch des Action-Rollenspiels möchten die Entwickler mit einer neuen Hunt Pass Season feiern: Hidden Blades. Die neue Season bringt ein Mondblütenfestival mit sich. Jäger dürfen sich auf passende Ausrüstung freuen. Wie in vorherigen Seasons erwarten euch 50 Level Content, kosmetische Belohnungen und die Premiumwährung des Spiels.

Mit dem Launch von Dauntless soll das Spiel zudem einige Verbesserungen erhalten. Die Rede ist unter anderem von einer überarbeiteten Kampagne, neuen Möglichkeiten Erfahrung zu sammeln, Erfolgen und neuen Belohnungen.

Was ist Dauntless?

Dauntless ist ein Free-2-Play Action-Rollenspiel. In dem Spiel begebt ihr euch auf die Shattered Isles, wo euch eine Reihe von Behemoths erwarten, die ihr jagen werdet. Ihr könnt euch dafür mit anderen Spielern zusammenschließen und gemeinsam auf Monsterjagd gehen. Bis zu vier Spieler dürfen in der Gruppe jagen. Erweist ihr euch dabei erfolgreich, könnt ihr Monsterteile sammeln und daraus Ausrüstungsteile herstellen. Das Spielprinzip wird gerne mit dem von Monster Hunter verglichen.

Quelle: Phoenix Labs Pressemitteilung

Bildquelle: Phoenix Labs