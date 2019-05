Pokémon Rumble Rush für Smartphones angekündigt

The Pokémon Company International hat Pokémon Rumble Rush für Android und iOS angekündigt. In Australien ist das Spiel bereits für Android verfügbar. In Kürze sollen eine iOS-Version und der internationale Release folgen.

In Pokémon Rumble Rush erkundet ihr eine Reihe von Inseln, die von wilden Pokémon bewohnt werden. Ihr steuert ein Pokémon und greift gegnerische Taschenmonster an. Alle zwei Wochen ändern sich die Inseln und Seegebiete im Spiel. Während eurer Ausflüge könnt ihr neue Pokémon fangen und Bauteil-Erz erhalten. Damit stärkt ihr eure Kreaturen.

Das Mobilespiel ist kostenlos, bietet allerdings Mikrotransaktionen an.

Quelle: The Pokémon Company International

Bildquelle: The Pokémon Company International