Doraemon Story of Seasons Trailer zum Farmsystem

Bandai Namco hat einen neuen Doraemon Story of Seasons Trailer veröffentlicht. In diesem steht das Farmsystem des Spiels im Fokus. Das Video wurde bisher nur in Japan veröffentlicht, wo das Spiel bereits am 13. Juni erscheinen soll. Bei uns ist die Veröffentlichung erst für den Herbst geplant. Einen konkreten Termin gibt es aktuell nicht.

Das Video zeigt, wie der Anbau von Pflanzen in Doraemon Story of Seasons funktioniert. Dafür müsst ihr den Boden zunächst mit einer Hacke bearbeiten und auflockern. Anschließend sind Aussaat und Bewässerung angesagt, ehe ihr die Sachen schließlich ernten dürft.

Quelle: Bandai Namco via Gematsu

Bildquelle: Bandai Namco