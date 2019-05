In dieser Woche dreht sich beim Weekly #Forzathon alles um klassische Sportwagen. Wie gewohnt habe ich mir die neuen Kapitel angesehen und berichte im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 20 – Der Stoff, aus dem Legenden sind darüber.

Kapitel 1 – Der alte Großfürst

In dieser Woche ist ein Fahrzeug der Gruppe „Klassische Sportwagen“ gefragt. Ich habe mich für den 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato entschieden. Um Zeit zu sparen, habe ich den Wagen direkt mit einem Tuning versehen – „4WD-Turbo No Op“ von „nfunddreige“.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Beherzte Fahrt

Mit eurem klassischen Sportwagen sollt ihr in beliebigen Blitzerzonen 9 Sterne sammeln. Hier zahlt sich das Tuning aus, um nicht so viele Zonen fahren zu müssen. Dies spart allerdings nur Zeit – in der Theorie ist es ausreichend, 9 Mal einen Stern zu holen. Es genügt, eine Blitzerzone mehrfach zu fahren – es müssen nicht verschiedene sein.

Einfache Blitzerzonen wie „Seeufer“, südlich von Derwent Water, sind optimal für die Aufgabe.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Nicht aufgeben

Weiter geht es mit einem Sieg beim Rennen „The Colossus“. Das Rennen gehört zur Straßen-Rennserie und wird bei Erreichen von Stufe 10 in der Serie freigeschaltet. Mit dem erwähnten Tuning war der Sieg ein Kinderspiel.

Ungefährer Zeitaufwand: 10 Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Ehrenrunde

Zum Abschluss ist eine Fähigkeitswertung von 250.000 Punkten gefordert. Die sind durchaus in einer einzigen Kombo möglich. Reiht möglichst viele Fähigkeiten aneinander. Gute Möglichkeiten zum Punkten bieten zum Beispiel der Strand und die Autobahn. Am Strand könnt ihr viele Sprünge mit gelegentlichen Drifts und Seitenstreifer (driftend Zerstörungsfähigkeiten machen) kombinieren. Auf der Autobahn könnt ihr stattdessen auf Geschwindigkeit, Seitenstreifer (wechselt die Spuren und zerstört driftend die Trennung in der Mitte) und Beinahetreffer setzen.

Ihr könnt euch für euer Fahrzeug den Perk Schutzengel freischalten, falls euch hohe Kombos schwerfallen. Damit erleichtert ihr euch die Aufgabe etwas. Mit anderen Perks könnt ihr die Aufgabe beschleunigen. Nötig ist es nicht. Die Punkte müssen auch nicht in einer Kombo geholt werden.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 22 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Herbst über weitere Aktivitäten freuen.

Wenn ihr Lust auf andere Herausforderungen habt, könnt ihr an der totallygamergirl Community Challenge teilnehmen. Davon gibt es seit diesem Monat auch eine kreative Variante. Schaut Mal vorbei, wenn ihr möchtet.