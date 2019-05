Brothers: A Tale of Two Sons erscheint für die Nintendo Switch

Das Adventure Brothers: A Tale of Two Sons erscheint am 28. Mai für die Nintendo Switch. Das Indiespiel könnt ihr schon jetzt über den Nintendo eShop vorbestellen. Es kostet 14,99 Euro. Vorbesteller erhalten 10 Prozent Rabatt.

Mit der Nintendo Switch-Version erhält das Spiel erstmals einen lokalen Koop-Modus. So können zwei Spieler gemeinsam das Adventure erleben. Darüber hinaus hat Publisher 505 Games exklusive Bonusinhalte angekündigt. Unter anderem einen Hinter-den-Kulissen-Kommentar von Regisseur Josef Fares und eine Galerie mit Konzeptgrafiken.

In Brothers: A Tale of Two Sons erlebt ihr eine Geschichte aus der Feder des schwedischen Regisseurs Josef Fares, die von Entwickler Starbreeze Studios zum Leben erweckt wurde. Das Spiel erzählt von zwei Brüdern, die das Leben ihres Vaters retten möchten. Da dieser um sein Leben ringt, wollen sie das sogenannte „Wasser des Lebens“ holen. Ein Abenteuer, welches mit einigen Gefahren und Rätseln verbunden ist. Die Nintendo Switch-Version wurde von TurnMeUp Games entwickelt.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: Starbreeze Studios