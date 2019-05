The Dark Pictures: Man of Medan erscheint Ende August

The Dark Pictures: Man of Medan hat einen Erscheinungstermin. Das Spiel wird am 30. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Man of Medan kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Als Bonus gibt es dafür den Day One Curator’s Cut. Ein alternativer Weg durch das Spiel, aus einer anderen Perspektive. Ihr erlebt dabei die Geschichte aus der Perspektive von Charakteren, die euch beim ersten Spieldurchgang nicht zur Verfügung stehen. Der Curator’s Cut bietet euch neue Entscheidungen, Szenen und Geheimnisse. Er ist daher auch erst nach dem ersten Spieldurchgang verfügbar. Bestellt ihr das Spiel nicht vor, erhaltet ihr nach Release kostenlos Zugang zum Curator’s Cut.

The Dark Pictures Anthology soll eine Reihe von übernatürlichen Horror Geschichten erzählen, die an Bord eines Geisterschiffs spielen, welches im Südpazifik treibt. Man of Medan ist die erste Erzählung aus der Reihe.

The Dark Pictures: Man of Medan lässt euch die Geschichte einer Gruppe von vier jungen Amerikanern und ihres Skippers erleben. Deren Abenteuer beginnt auf einem Tauchboot. Die Gruppe hat Gerüchte über ein Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg aufgeschnappt und begibt sich auf die Suche. Dabei werden sie von einem Sturm überrascht, woraufhin sie auf einem Geisterschiff gefangen werden. Kann die Gruppe dem Horror entfliehen?

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung

Bildquelle: Supermassive Games