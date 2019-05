Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Decuple Set im Owner Shop

Der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop hat wie üblich zum Mittwoch sein Angebot geändert. Die beiden Swimsuit Sets Innocence und Wild haben die Regale geräumt, um Platz für das Decuple Set zu machen. In der Nintendo Switch Version gibt es zudem noch das Sandwich Set. Auf der PlayStation 4 dürfte dieses den neuen Zensurrichtlinien von Sony zum Opfer gefallen sein.

Ein Swimsuit aus dem Decuple Set schlägt mit 200.000 Zack Dollar zu Buche. Damit gehören die Bikinis zu den günstigsten im Spiel. Mit Premium Tickets ist das Set für 36 Tickets verfügbar. Einzeln kostet ein Swimsuit 4 Premium Tickets.

Habt ihr Interesse an den aktuellen Specials, könnt ihr diese bis zum 29. Mai im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop kaufen. Das Angebot ändert sich bereits in der Nacht um 01:00 Uhr. Käufe erledigt ihr daher idealerweise schon bis zum 28. Mai.

Das Beitragsbild zeigt Momiji in Decuple F. Unten seht ihr Hitomi in Decuple D.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet