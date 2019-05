Skies of Arcadia Eternal Soundtrack angekündigt

Skies of Arcadia kehrt zurück – zumindest in musikalischer Form. Wer auf die Ankündigung einer Neuauflage oder gar eines Nachfolgers gehofft hat, wird leider enttäuscht. Wayô Records hat den Skies of Arcadia Eternal Soundtrack angekündigt.

Der Soundtrack erscheint sowohl auf CD als auch auf Vinyl. Neben dem Soundtrack erhalten Käufer zwei neue Piano Suiten. Die exklusiven Suiten wurden von Ramon van Engelenhoven arrangiert. Freuen dürft ihr euch zudem über einige neue Illustrationen, an denen Itsuki Hoshi mitgewirkt hat. Diese findet ihr im 24-seitigen Booklet, welches auch Kommentare der Entwickler und des Komponisten beinhaltet.

Das Main Theme des Spiels wird als limitierte Spieldose erscheinen. Auf diese ist das Skies of Arcadia Logo eingraviert. Die Spieldose besteht aus Glas. Im folgenden Video könnt ihr einen Blick darauf werfen.

Die 3xLPs erscheinen auch in einer bereits ausverkauften First Print Marble Blue Coloring Version.

Erscheinen soll der Skies of Arcadia Eternal Soundtrack im Sommer 2019. Vorbestellen könnt ihr die Vinyls (60,00 Euro) hier. Die CDs (30,00 Euro) findet ihr über diesen Link. Die Spieldose (252,00 Euro) lässt sich hier vorbestellen. Die ersten 100 Käufer erhalten ein A5 Sheet, signiert von Komponist Yutaka Minobe.

Quelle: Wayô Records

Bildquelle: SEGA