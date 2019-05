The Sinking City Rotten Reality Gameplay Trailer

Bigben und Frogwares haben ein neues The Sinking City Gameplay Video veröffentlicht. Der Trailer trägt den Namen „Rotten Reality“ und kann wie gewohnt unter dieser Meldung angeschaut werden.

In The Skining City schlüpft ihr in die Rolle von Privatdetektiv Charles Reed, der von Halluzinationen der verstörenden Art geplagt wird. In der Stadt Oakmonts glaubt er den Grund dafür finden zu können. Die Stadt jedoch ist von Monstern umgeben und lässt Charles Reed den Wahnsinn erleben. Alles nur eine Wahnvorstellung oder düstere Realität? Dieser Frage könnt ihr ab dem 28. Juni nachgehen. An diesem Tag wird das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Bigben Pressemitteilung

Bildquelle: Bigben