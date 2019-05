Utawarerumono: ZAN erscheint am 13. September für PlayStation 4

NIS America hat einen Erscheinungstermin für Utawarerumono: ZAN angekündigt. Der Brawler wird ab dem 13. September für die PlayStation 4 erhältlich sein. Passend zu dieser Ankündigung gibt einen neuen Trailer. Den Utawarerumono: ZAN Charakter Trailer könnt ihr euch unter dieser Meldung ansehen.

In dem Spiel erlebt ihr die Geschichte von Haku. Ein Mann ohne Erinnerungen. Das Land, in dem Haku lebt, wird von einem Konflikt verschlungen. Ihr entscheidet euch für einen von 12 Helden, um in den Kampf zu ziehen. Die aus dem Utawarerumono-Universum stammenden Charaktere bieten jeweils eine einzigartige Fähigkeit. Wenn ihr euch dem Kampf nicht allein stellen möchtet, könnt ihr im Online-Multiplayer bis zu drei Spieler an eure Seite holen.

Quelle: NIS America Pressemitteilung

Bildquelle: NIS America