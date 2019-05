Ancestors: The Humankind Odyssey erscheint im August für PC

Das Spiel Ancestors: The Humankind Odyssey hat einen Erscheinungstermin – zumindest für den PC. Die PC-Version des Spiels erscheint am 27. August 2019 exklusiv im Epic Games Store. Diese Exklusivität gilt für ein Jahr. Später wird der Titel auch bei anderen digitalen Händlern verfügbar sein. Die Konsolenversion soll im Dezember 2019 veröffentlicht werden. Der Titel wird für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Ancestors: The Humankind Odyssey ist der Debüt-Titel vom Indie-Entwicklerstudio Panache Digital Games. Dieses wurde im Jahr 2014 von Patrice Désilets mitgegründet. Patrice ist der Creative Director von Assassin’s Creed gewesen.

In Ancestors: The Humankind Odyssey sollt ihr in einem Zeitraum von zehn bis zwei Millionen Jahren vor Christi in einer rauen Umgebung Afrikas überleben und euch entwickeln. Das Open-World-Survival-Spiel lässt euch in die Rolle unserer affenartigen Ahnen schlüpfen und das Erdzeitalter Neogen erleben. Ihr sollt euer Territorium erweitern und entwickeln. In dem Spiel werden Evolution, Entdeckung und Überleben eine zentrale Rolle spielen.

Lust auf einen Vorgeschmack? Unten könnt ihr euch einen neuen Trailer zum Spiel ansehen – „Expand“.

Quelle: Panache Digital Pressemitteilung

Bildquelle: Panache Digital