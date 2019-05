Bloodstained: Ritual of the Night Vorbestellungen ab sofort möglich

Das Sidescroller-Rollenspiel Bloodstained: Ritual of the Night kann ab sofort für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One vorbestellt werden. Die PC-Version wird via Steam und GOG angeboten. Für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint das Spiel am 18. Juni digital. Die Retail-Version folgt am 20. Juni. Für die Nintendo Switch wird das Spiel am 25. Juni veröffentlicht. Die Retail-Version lässt auch hier etwas länger auf sich warten – bis zum 26. Juni 2019. Die UVP liegt bei 39,99 Euro. Bestellt ihr bei GameStop vor, erhaltet ihr ein exklusives Steelbook.

Bloodstained: Ritual of the Night spielt im fiktiven England des 18. Jahrhunderts. Ihr schlüpft in die Rolle des Waisenmädchens Miriam, welches von einem dämonischen Fluch gezeichnet ist. Auferlegt wurde ihr dieser von einem Alchemisten. Mit Miriam kämpft ihr euch durch ein dämonenverseuchtes Schloss. Dabei müsst ihr es mit zahlreichen fiesen Kreaturen und Höllenbossen aufnehmen. Glücklicherweise verbirgt sich überall im Schloss Ausrüstung. Das Spiel bietet mehrere Enden, diverse Spielmodi und Musik von Michiru Yamane und Ippo Yamada.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: 505 Games