Dead or Alive Xtreme 3: Fortune – Leifang und Misaki erscheinen Ende des Monats

In Kürze stehen euch Leifang und Misaki auch in Dead or Alive Xtreme 3: Fortune zur Verfügung. Die beiden Charaktere erscheinen am 30. Mai via DLC für das PlayStation 4-Spiel. Die neuen spielbaren Charaktere sind kostenpflichtig und werden jeweils 1.200 Yen kosten. Dies entspricht nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 9,80 Euro je Charakter. Da das Spiel in Europa offiziell nie erschienen ist, werdet ihr die Erweiterungen nicht im europäischen PlayStation Store kaufen können. Bei Interesse müsst ihr im passenden asiatischen Store einkaufen und euch entsprechendes Guthaben kaufen.

Möchtet ihr die Charaktere in Dead or Alive Xtreme 3: Fortune nutzen, müsst ihr außerdem ein Update installieren. Dieses bereitet Spielern derzeit Grund zur Sorge. Auslöser dafür sind die neuen Zensurrichtlinien von Sony. Das vor wenigen Monaten veröffentlichte Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet ist erheblich zensiert. So wurden zum Beispiel einige Kleidungsstücke entfernt und die Zerstörungsfähigkeit der Swimsuits massiv entschärft. Spieler fürchten, dass das Update auch Fortune zensieren wird. Von offizieller Seite gibt es dazu bisher kein Statement. Möchtet ihr auf Nummer sicher gehen, solltet ihr vorerst automatische Updates deaktivieren.

In der Galerie unten seht ihr Leifang und Misaki. Die Bilder stammen aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet.

Quelle: Offizielle Dead or Alive Xtreme 3: Fortune Website

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet