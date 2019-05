Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Extreme Sexy Set erscheint am 30. Mai

Ihr möchtet eure Charaktere in Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet neu einkleiden? Am 30. Mai erscheint ein neuer DLC – das „Extreme Sexy Set“. Die Erweiterung beinhaltet 11 neue Swimsuits – einen je Charakter. Optisch erinnern die neuen Badesachen an Cupcakes.

Der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet DLC erscheint für Nintendo Switch und PlayStation 4. Kosten wird er 2,450 Yen. Umgerechnet entspricht dies einem Preis von rund 20 Euro – laut aktuellem Umrechnungskurs. Da das Spiel in Europa nicht erschienen ist, müsst ihr die Erweiterung über einen asiatischen Store beziehen und entsprechendes Guthaben erwerben. Welcher Store hängt von eurer Version des Spiels ab.

Die DLC-Kostüme vom Extreme Sexy Set könnt ihr euch auf der offiziellen Website ansehen, die ihr über die Quellenangabe erreicht.

Quelle: Offizielle Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Website

Bildquelle: Koei Tecmo