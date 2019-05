Der neue Weekly #Forzathon steht ganz im Zeichen von Corvette. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 21 – Makohai habe ich die neuen Aufgaben abgeschlossen. Wie ihr die Kapitel ebenfalls schnell über die Bühne bringen könnt, erfahrt ihr im Beitrag.

Kapitel 1 – Schönheit und Kraft

Ihr benötigt die 1967 Chevrolet Corvette Stingray 427, um den aktuellen Weekly #Forzathon abzuschließen. Sollte das Fahrzeug in eurem Fuhrpark noch fehlen, könnt ihr es für 150.000 Credits bei der Automesse kaufen oder auf ein Schnäppchen im Auktionshaus hoffen. Das oben abgebildete Design findet ihr von „Kmarks Schinar“ unter der Bezeichnung „Stingray“ – neben einigen anderen.

Als Tuning habe ich „S1 900 ebenfalls von „Kmarks Schinar“ verwendet.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Für Geschwindigkeit gebaut

Mit der Corvette sollt ihr 15 hervorragende Geschwindigkeitsfähigkeiten machen. Die gehen auf der Autobahn problemlos. Bei etwa 290 km/h erhaltet ihr die Fähigkeit. Sobald ihr dieses Tempo erreicht habt, solltet ihr es nach Möglichkeit lange halten, um Zeit zu sparen.

Wenn ihr online spielt, erleichtert ihr euch die Aufgabe, da dort die Autobahn in der Regel keinen dichten Verkehr aufweist.

Ungefährer Zeitaufwand: 10 Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Ihrer Zeit voraus

Weiter geht es mit einer Fähigkeitswertung von 125.000 Punkten. Hierfür eignen sich Kombos gut. Ihr könnt auf dem Highway bleiben und dort Geschwindigkeitsfähigkeiten, Beinahetreffer, Drifts und Seitenstreifer (driftet dafür durch die Absperrung in der Mitte) verbinden. Ein alternativer Spot sind zum Beispiel die Dünen im Südosten der Karte. Dort könnt ihr vor allem mit Sprüngen punkten.

Einfacher wird es, wenn ihr euch unter Auto-Meisterung „Extraleben“ freischaltet. Auch andere Perks wie „Fähigkeitenlegende“ erleichtern die Aufgabe. 125.000 Punkte gehen allerdings auch ohne Perks schnell und einfach.

Ungefährer Zeitaufwand: 10 Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Stars and Stripes

Zum Abschluss sind 9 Sterne in Drift-Zonen gefragt. Es genügt, wenn ihr euch eine Driftzone raussucht und diese so oft wiederholt, bis ihr die Sterne habt. Wer Drifts nicht mag, sollte auf sehr kurze und leicht zu driftende Zonen wie „Horizon-Donut“, beim Festivalgelände, setzen. Dort könnt ihr praktischerweise im Kreis fahren – driftet die Zone, beschleunigt und fahrt direkt wieder rein. Damit wird die Aufgabe zum Kinderspiel. Störende Fahrhilfen wie Stabilitätskontrolle solltet ihr deaktivieren, wenn ihr diese sonst verwendet. Lenk-, Bremsassistent und Co. verkomplizieren die Aufgabe nur unnötig.

Ungefährer Zeitaufwand: 5 Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 27 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Winter über weitere Aktivitäten freuen.

Wenn ihr Lust auf andere Herausforderungen habt, könnt ihr an der totallygamergirl Community Challenge teilnehmen. Davon gibt es seit diesem Monat auch eine kreative Variante. Schaut Mal vorbei, wenn ihr möchtet.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4