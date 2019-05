Assassin’s Creed Symphony Trackliste und Video zur Tour

Am 29. Juni startet in Paris die Assassin’s Creed Symphony Tour, bei der ein 80-köpfiges Orchester und Chor mehr als 60 Tracks aus den Spielen der Assassin’s Creed Reihe spielen. Die Stücke stammen von Komponisten wie Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Phillips, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon und The Flight. Die Trackliste findet ihr auf dieser Seite. Bei Interesse könnt ihr euch die Stücke auch via Spotify anhören.

Einen Vorgeschmack auf die Tour liefert ein neuer Trailer, den ich unten für euch eingebunden haben. Tickets sind über diese Seite erhältlich. Am 04. Oktober 2019 macht Assassin’s Creed Symphony in der Mitsubishi Electric Halle von Düsseldorf halt. Am 30. November 2019 gibt es eine Veranstaltung im Hallenstadion Zürich. Tickets gibt es ab 40,40 Euro (Düsseldorf) oder 56,00 Euro (Zürich).

Weite Tourdaten und Informationen findet ihr auf der offiziellen Website, die ihr hier aufrufen könnt.

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung

Bildquelle: Ubisoft