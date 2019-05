Atelier Lulua: The Scion of Arland ab heute erhältlich

Heute feiert Atelier Lulua: The Scion of Arland Release. Das Sequel der beliebten Arland-Trilogie schickt euch auf eine magische Reise nach Arland. Dort schlüpft ihr in die Rolle der jungen Heldin Elmeurlia „Lulua“ Fryxel. Ihr Ziel ist es, dem Erbe ihrer Mutter gerecht zu werden. Daher holt sie ihre Jugendfreundin Eva Armster an ihre Seite, die Lulua bei der Verwirklichung ihres Traumes hilft. Diese möchte eine renommierte Alchemistin werden.

Schließlich entdeckt sie einen geheimnisvollen Kodex, womit eine uralte und verloren geglaubte Macht wieder zum Leben erwacht. Je mehr Seiten des Kodex von euchin Atelier Lulua: The Scion of Arland entschlüsselt werden, desto mächtiger die erlernten Arten der Alchemie. Habt ihr die Arland-Reihe gespielt, dürft ihr euch zudem auf ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren und Schauplätzen freuen.

Das JRPG ist ab heute für Nintendo Switch und PlayStation 4 verfügbar.



Quelle: GUST Studios Pressemitteilung

Bildquelle: GUST Studios