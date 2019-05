Gust: Teaser Website und Video zu neuem Projekt

Entwickler Gust arbeitet an einem neuen Projekt und hat passend dazu eine Teaser Website veröffentlicht. Auf der ist derzeit noch nicht viel zu sehen. Die Seite zeigt ein kurzes Video, ein Datum und einige Links zu Social Media-Plattformen. Das erwähnte Video könnt ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen.

Als Datum ist auf der Website der 28. Mai angegeben. Wir erfahren also schon in wenigen Tagen mehr über das geheimnisvolle Projekt. Im Video ist ein strahlend blauer Himmel zu sehen. Die Kamera schwenkt schließlich gen Boden, wo auf einem Rasen einige Charaktere zu sehen sind.

Dengeki PlayStation (Japan) hat zudem ein Bild zum Projekt veröffentlicht. Auf dem ist ein Drache zu sehen. In der Ausgabe vom 28. Mai wird ein umfangreicher Artikel zum Spiel enthalten sein. Dieser wird Details zum Spiel umfassen und ein Interview mit dem bisher nicht bekannten Producer.

Fans spekulieren derzeit fleißig, was es mit dem Video auf sich haben könnte. Vom Stil her könnte es sich durchaus um ein neues Atelier-Spiel handeln. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dürfte es in eine neue Welt gehen. Denkbar ist auch ein klassisches Atelier-Rollenspiel. Einige spekulieren auch auf einen Blue Reflections Ableger. Andere Fans vermuten eine gänzlich neue IP. Mit dem Update nächste Woche sollte es Gewissheit geben.

