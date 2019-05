Death Stranding „Create the Rope“ Teaser – neuer Trailer diese Woche?

Hideo Kojima hat bei Twitter einen neuen Death Stranding Teaser gepostet. Das Video geht 30 Sekunden, zeigt allerdings so gut wie gar nichts – was nicht unbedingt verwunderlich ist. Das Projekt wurde zwar bereits vor Jahren angekündigt, doch die Entwickler halten sich seitdem ausgesprochen bedeckt und geben nur wenig über das Spiel preis. Daher sind sie derzeit wohl auch die einzigen Personen, die eine genaue Vorstellung von dem Spiel haben. Seit Jahren rätseln Gamer und Medien, was sie sich genau unter Death Stranding vorstellen sollen.

Das mysteriöse Video von Hideo Kojima könnt ihr euch unten ansehen. Möglicherweise gibt es im Laufe der Woche auch einen neuen Trailer. Kürzlich machten Gerüchte die Runde, laut denen in dieser Woche ein neuer Trailer für ein von Sony Interactive Entertainment publishtes Spiel präsentiert werden soll. Der neue Death Stranding Teaser könnte ein Vorbote für diesen angeblichen Trailer sein.

Quelle: Hideo Kojima Twitter (EN), Gematsu

Bildquelle: Kojima Productions