Persona 5 Royal: Neue Clips zeigen Kasumi und Takuto

Vor wenigen Wochen hat Atlus das Spiel Persona 5 Royal für die PlayStation 4 angekündigt. Teil des Spiels sind die zwei neuen Charaktere Kasumi Yoshizawa und Takuto Maruki. Zwei neue Videos zeigen die beiden in Aktion.

Protagonistin Kasumi ist im Inokashira Park zu sehen, wo die Studenten für Sauberkeit sorgen sollen. Dabei begegnet Kasumi ein Junge, der seinen Luftballon verloren hat. Dank ihrer sportlichen Fähigkeiten ist sie in der Lage, den Ballon zurückzuholen. Im zweiten Video seht ihr Takuto Maruki, der neu an der Shujin Academy ist und vom Direktor vorgestellt wird. Obwohl dabei einiges schiefläuft, wird er rasch an Popularität gewinnen. Die kurzen Clips könnt ihr euch unten ansehen.

Persona 5 Royal erscheint am 31. Oktober in Japan. Für Europa gibt es bisher keinen konkreten Erscheinungstermin. Erscheinen wird das Spiel hier 2020.

Quelle: Twitter

Bildquelle: Atlus