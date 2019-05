To All of Mankind: Kyouka Charaktertrailer

Entwickler und Publisher Nippon Ichi Software hat den ersten To All of Mankind – in Japan Jinrui no Minasama – Charaktertrailer veröffentlicht. Dieser stellt die Protagonistin Kyouka Shintou vor, die von Mana Satou gesprochen wird. Kyouka hat stets ein Lächeln auf den Lippen und ist der energetische Stimmungsmacher der Gruppe. Gelegentlich ist sie ein wenig ungeschickt. Diese Eigenschaft ist jedoch Teil ihres Charmes.

To All of Mankind wird in Japan am 27. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht. Das Spiel von NISA und Acquire (Octopath Traveler) erzählt die Geschichte einer Gruppe Mädchen, die in den Ruinen von Akihabara leben und dort um ihr Überleben kämpfen müssen. Das Spiel ist ein Adventure.

Quelle: Nippon Ichi Software via Gematsu

Bildquelle: Nippon Ichi Software