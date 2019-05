Travis Strikes Again: No More Heroes für PC und PlayStation 4 angekündigt

Im Januar erschien das Spiel Travis Strikes Again: No More Heroes für die Nintendo Switch. Nun hat Entwickler Grasshopper Manufacture angekündigt, dass das Game auch für PC und PlayStation 4 erscheinen wird. Die PC-Version wird via Steam veröffentlicht.

Travis Strikes Again: No More Heroes ist der dritte Ableger der Travis-Reihe. Die ersten beiden Teile sind exklusiv für die Wii erschienen.

Unten könnt ihr einen Trailer der Switch-Version von No More Heroes anschauen. Weitere Informationen zur Portierung sollen folgen. Aktuell gibt es nur die Ankündigung und den Hinweis auf Steam.

Quelle: Grashopper Manufacture

Bildquelle: Grashopper Manufacture