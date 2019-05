Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Mills‘ Mess und Sweet Set im Owner Shop

Wie jeden Mittwoch hat sich das Angebot im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop geändert. Decuple und Sandwich (nur Nintendo Switch) haben die Specialabteilung verlassen, um für Mills‘ Mess und Sweet zu weichen. In dieser Woche stehen wieder beide Sets für die PlayStation 4 zur Verfügung. Sandwich fiel leider den neuen Zensurrichtlinien von Sony zum Opfer.

Die neuen Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop Specials stehen bis zum 05. Juni 2019 zur Verfügung. Bedenkt dabei die Zeitverschiebung. Um 01:00 Uhr in der Nacht wechselt das Sortiment.

Ein Swimsuit des Mills‘ Mess Set kostet 600.000 Zack Dollar oder 12 Premium Tickets. Das komplette Set verlangt 108 Premium Tickets. Sweet ist mit einem Stückpreis von 800.000 Zack Dollar oder 16 Premium Tickets noch teurer. Für 144 Premium Tickets erhaltet ihr das vollständige Set.

Im Beitragsbild seht ihr Kasumi in Sweet F. In der Galerie unten findet ihr Kasumi in Sweet F und Hitomi in Mills’ Mess F.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet