Forza Horizon 4 Juni Community Challenge – Sommerimpressionen

Christine hat sich etwas gewünscht. Und wenn sich Christine etwas von mir wünscht, dann bekommt sie das auch, ohne jeden Widerspruch –auch aber nicht nur, weil sie gegen Monatsende wieder ein Jahr an Lebenserfahrung gewonnen haben wird. Und das passende Geburtstagsdesign von Kmarks Schinar seht ihr hier auch schon in voller Pracht.

Es steht also beim Straßenrennen, wunsch- beziehungsweise auftragsgemäß, Christines Lieblingsauto, der Ferrari Dino, exklusiv und unangefochten im Mittelpunkt. Und das auf einer Strecke, die im Sommer und bei strahlendem Sonnenschein, neben einem Abstecher die Küste entlang, hauptsächlich und wie befohlen durch Blumenwiesen im Hochmoor führt. Eigentlich waren zusätzlich auch Abschnitte entlang des großen Sees und ein Besuch in den Mortimer Gardens gewünscht – das wäre aber ein bisschen gar lang geworden …

Als Ausgleich gibt es Schotter, sogar sehr viel Schotter. Auf ebenfalls (staub)trockener Piste – auch hier nur Sonnenschein – in einem Rallye Monster, einem meiner Lieblinge. Es darf damit in unangemessener Geschwindigkeit und mit viel Querfahrt(?) anständig Staub aufgewirbelt werden. Die Strecke benützt fast jeden Meter Schotterstraße, der sich in und um Ambleside finden lässt.

Außerdem, ganz wichtig:

Die Tuner haben diesmal Pause. Beide Autos bleiben im Serienzustand.

Forza Horizon 4 Juni Challenge – Sommerimpressionen

Straßensprint:

Startpunkt: Elmsdon on Sea, Sprint

Elmsdon on Sea, Sprint Name: Blumen, Meer und Moor

Blumen, Meer und Moor Jahreszeit: Sommer

Sommer Länge: 19,0 km

19,0 km Auto: 1969 Ferrari Dino 246 GT

1969 Ferrari Dino 246 GT Klasse: C 512 – Serienausstattung

Schotterstrecke:

Startpunkt: Ambleside, Grip Rennen

Ambleside, Grip Rennen Name: Dust Buster

Dust Buster Jahreszeit: Frühling

Frühling Länge: 8,0 km

8,0 km Auto: 1986 #2 Audi Sport Quattro S1

1986 #2 Audi Sport Quattro S1 Klasse: S1 850 – Serienausstattung

Der Straßensprint folgt am Anfang der Horizon Originalstrecke. Dann führt die Strecke über Bamburgh Castle zurück aufs Hochmoor. Ich habe versucht, jedes Stück Straße mit ein paar Kurven einzubauen. Im Hochmoor sind leider überwiegend lange Geraden. Ab Bamburgh Castle wird es technisch etwas anspruchsvoller. Etwas kritisch sind die Haarnadel bei 50% – dort sieht man die Fahne des Scheitelpunkts erst spät – und die Ein- und Durchfahrt im Kiefernwald ab 60%. Leider sind die CP-Fahnen grün. Das mag ja für viele die Lieblingsfarbe sein, gerade im Sommer hebt sich das aber nur schlecht von Büschen und Bäumen ab. Um den Blumen möglichst nahe zu kommen, führen die letzten 10% der Strecke im Hochmoor über Schotterpisten zum Ziel.

Ich hätte den Dino ja gerne auf AWD umgebaut, aber Christine war unerbittlich.

Die Rallyestrecke startet auch im Juni wieder im Südwesten. Sie vermeidet diesmal aber schlammige Waldwege. Staub lässt sich eben am besten auf Schotter erzeugen. Die Strecke ist kurz – für meine Verhältnisse sogar sehr kurz – aber es sollte dabei richtiges Rallyefeeling aufkommen. Man schmeißt den Audi auf dem Großteil der Strecke von einer Kurve in die nächste. Laut Chefdesigner ist es die ‚Walter Röhrl Gedächtnisstrecke‘ – dazu passt ein Zitat von WR: „Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben.“ Den „Engpass“ bilden diesmal nicht Bäume sondern Zäune und vor allem Mauern. Das Layout mag auf der Karte sehr verwirrend aussehen – ein kurzes Stück wird sogar doppelt befahren. Im Auto ist das aber kein Problem, die Checkpoints sollten ganz eindeutig sein. Diese Doppelverwendung ist unvermeidlich: es gibt zwischen den Schotterabschnitten südlich und nördlich leider nur ein Verbindungsstück.

Meldung der Zeiten

über diese Meldung (folgt in Kürze)

via Discord (Kanal #h4_challenge-zeiten)

per Mail an christine@totallygamergirl.com (Betreff „Forza Horizon 4 Juni Challenge“)

Spoiler für die Challenge im Juli Spoiler für die Challenge im Juli Im Juli bekommen die Tuner wieder Gelegenheit sich auszutoben. Und auf einer Strecke gibt es auch wieder eine Auswahl an Autos. Zur Freude der Dirtspezialisten wird der Straßensprint kürzer als die Dirtstrecke – wieder viel Schotter, angereichert mit ein paar unvermeidlichen Verbindungsstücken auf Asphalt.

Bildquelle: Screenshots von Kmars Schinar