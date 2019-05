Marvel’s Avengers Spiel: Enthüllung während der E3 2019

Im Januar 2017 kündigte Square Enix mit einem Teaser das „Avengers Project“ an. Seitdem tauchte das Spiel nur gelegentlich als Randnotiz auf. Im Rahmen der E3 2019 wird das Marvel’s Avengers Spiel endlich enthüllt und der Öffentlichkeit gezeigt. Als Rahmen dient die diesjährige Square Enix E3 Pressekonferenz. Möchtet ihr diese live verfolgen, erwartet euch eine lange Nacht. Das Event startet am 11. Juni um 04:00 Uhr.

Nur wenig später wird es bereits ein Wiedersehen mit dem Marvel’s Avengers Spiel geben. Geoff Keighley wird das Projekt im Rahmen seines E3 Coliseum Showcase vorstellen.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of Marvel’s Avengers.

Looking forward to this: Don’t miss a showcase of Marvel’s AVENGERS game from @CrystalDynamics and @squareenix live at @E3 Coliseum on Tuesday, June 11. The game is set to be revealed at @E3 pic.twitter.com/hoSgReXUiT

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 29, 2019