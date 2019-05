Monster Hunter World: Iceborne -Trailer zeigen Klammerklaue und Waffenfähigkeiten

Mit der Monster Hunter World: Iceborne Erweiterung erhalten die 14 Waffen des Spiels neue Fähigkeiten. Einige davon zeigt Capcom nun in neuen Videos. Bisher wurden die Waffenfähigkeiten für folgende Waffen vorgestellt:

Großschwert

Langschwert

Schwert & Schild

Doppelklingen

Ein weiteres Video zeigt die Klammerklaue im Einsatz. Diese erweitert in Monster Hunter World: Iceborne euer Werkzeugarsenal. Mit der Klaue wird es möglich sein, an Monstern Halt zu finden. Habt ihr euch erfolgreich an ein Monster gekrallt, lassen sich dessen Bewegungen steuern.

Kürzlich hat Capcom eine Reihe weiterer Details zur Erweiterung bekannt gegeben. Falls ihr diese verpasst habt, könnt ihr sie hier nachlesen.

Quelle: Capcom Japan YouTube

Bildquelle: Capcom