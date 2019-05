Dead or Alive Xtreme 3: Fortune Leifang und Misaki via DLC verfügbar

Seit vergangener Nacht stehen für Dead or Alive Xtreme 3: Fortune Leifang und Misaki via DLC zur Verfügung. Bisher gab es die Charaktere nur in Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet. Da Fortune in Europa offiziell nicht veröffentlicht wurde, gibt es die kostenpflichtigen Erweiterungen nur im asiatischen PlayStation Store. Pro Charakter müsst ihr 81 HKD (Hong Kong Dollar) zahlen. Umgerechnet entspricht dies etwa 9,27 Euro, nach aktuellem Wechselkurs. Achtet vor dem Kauf darauf, welche Version des Spiels ihr besitzt. Es gibt neben der asiatischen Fassung auch eine japanische Version des Spiels.

Um in Dead or Alive Xtreme 3: Fortune Leifang und Misaki nutzen zu können, müsst ihr zudem das neue Update installiert haben. Im Vorfeld haben viele Spieler Autoupdates für ihre PlayStation 4 deaktiviert, da eine mögliche Zensur befürchtet wurde. Dieser Fall ist nicht eingetreten. Ihr könnt also bedenkenlos das Update installieren. Einige kleine Abstriche müsst ihr dennoch in Kauf nehmen. Dies betrifft allerdings nur die DLC-Charaktere, deren Swimsuits einige Optionen fehlen. Das Hauptspiel tastet der Patch nicht an.

Quelle: DoAX 3: Fortune Message Board

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet