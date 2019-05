Monster Hunter World: Iceborne – Neue Waffenfähigkeiten Videos

Capcom hat zwei weitere Monster Hunter World: Iceborne Videos über den japanischen YouTube-Kanal veröffentlicht. Dieses Mal bekommen wird die Waffenfähigkeiten von Hammer und Jagdhorn zu sehen.

Mit der kommenden Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne erhalten alle 14 Waffenarten des Actionspiels neue Fähigkeiten. Darüber hinaus wird sich auch euer Arsenal an Werkzeugen erweitern. Die sogenannte Klammerklaue macht ihrem Namen alle Ehre. Mit ihr könnt ihr euch an Monstern festkrallen. Habt ihr dabei Erfolg, könnt ihr die Bewegungen der Kreatur beeinflussen und es so zum Beispiel in eine Falle steuern.

Hier könnt ihr euch weitere Iceborne Waffenfähigkeiten und die Klammerklaue in Aktion ansehen. In dieser Meldung erfahrt ihr mehr über die Inhalte des DLCs.

Hammer

Jagdhorn

Quelle: Capcom Japan YouTube

Bildquelle: Capcom