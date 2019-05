Root Letter: Last Answer erscheint Ende August in Europa

PQube hat den Erscheinungstermin für die Konsolenversion von Root Letter: Last Answer bekannt gegeben. In Europa erscheint die Visual Novel am 30. August 2019. Die Veröffentlichung in Nordamerika ist für den 03. September geplant. Erstkäufer und Vorbesteller erhalten das Spiel in der Day One Edition. Diese beinhaltet das Spiel und ein 100-seitiges Artbook.

Mit Root Letter: Last Answer erscheint eine der erfolgreichsten Visual Novels in einer Neuauflage. Erstmals steht euch ein sogenannter Live Action Mode zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Last Answer einen neuen Epilog und einige Anpassungen im Gameplay.

Die Visual Novel erscheint für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4. Das oben angegebene Datum betrifft nur die Konsolenversion. Wann das Spiel für den PC erscheint, hat PQube bisher nicht angekündigt.

