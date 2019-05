Forza Horizon 4 Juni Challenge – Sommerimpressionen

In weniger als einem Tag startet die Forza Horizon 4 Juni Challenge, die den Titel „Sommerimpressionen“ trägt. Mein herzlicher Dank an Klaus für die gelungenen Strecken und an Markus für die tollen Designs.

Damit auch in diesem Monat der Überblick bei den Zeiten gegeben ist, bitte ich darum für Meldungen auf der Website nur diese (!) Meldung zu verwenden.

Bitte beachtet, dass aktuelle Zeiten nicht (!) in die Wertung fallen. Derzeit können noch Zeiten und Bilder für die Mai Challenge eingereicht werden. Juni Zeiten werden erst ab dem 01. Juni 2019 als solche gewertet. Alles davor wird als Testzeit verbucht und hat keinen Einfluss auf die Tabelle.

An dieser Stelle noch ein Hinweis zu Mai. Leider bin ich krankheitsbedingt immer noch eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Die finale Auswertung von Mai wird daher ein paar Tage warten müssen. Dies gilt auch für die kreative Challenge im Juni. Ich werde diese Lücken so bald wie möglich schließen. Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten.

Bildquelle: Screenshots von Kmarks Schinar