Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Mummy und Asari Set im Owner Shop

Pünktlich zum Mittwoch hat sich das Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop Angebot geändert. Die Sets Illusion und Wake Up haben für Mummy und Asari Platz gemacht. In dieser Woche stehen auch auf der PlayStation 4 wieder zwei Sets unter Specials zur Verfügung. In der vergangenen Woche gab es aufgrund der neuen Sony Zensurrechtlinien nur ein Set – Illusion fehlte.

Die neuen Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop Specials kosten 800.000 Zack Dollar oder 16 Premium Tickets je Swimsuit – egal aus welchem Set. Ein vollständiges Set schlägt mit 144 Premium Tickets zu Buche.

Die aktuellen Specials stehen bis zum 19. Juni zur Verfügung. Beachtet dabei die Zeitverschiebung. Dadurch wechselt das Angebot bereits in der Nacht.

Derzeit gibt es im Spiel zudem einen Excitement Level Bonus für Marie Rose und zusätzliche Erfahrungspunkte als Owner.

Folgende Präferenzen haben die Mädchen:

Asari:

Asari A: Helna „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari B: Nyotengu Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari C: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari D: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari E: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari F: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari G: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari H: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Asari I: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy:

Mummy A: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy B: Nyotengu Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy C: alle Charaktere „Dislikes It“

Mummy D: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy E: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy F: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy G: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy H: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Mummy I: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Das Beitragsbild zeigt den Swimsuit Mummy A an Momiji. Unten findet ihr Hitomi in Asari E.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet