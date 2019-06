Der aktuelle Weekly #Forzathon dreht sich um Hypercars. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 25 – Klassenbester habe ich mir den McLaren P1 geschnappt und die vier Kapitel absolviert.

Kapitel 1 – Opulent

In dieser Woche wird ein beliebiges Hypercar für den Weekly #Forzathon benötigt. Ich habe mich für den 2013 McLaren P1 entschieden, da er zu meinen Lieblingsfahrzeugen im Spiel gehört.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Ultra-Exotisch

Habt ihr eine Wahl getroffen, müsst ihr 10 Überholen-Fähigkeiten machen. Die Fähigkeit gibt es nur in Rennen. Für die Fähigkeiten habe ich eine kurze Rundstreckenveranstaltung verwendet – „Horizon-Festival, Rundstrecke“. Um Ladezeiten zu sparen, habe ich die Rückspulfunktion verwendet. Alternativ könnt ihr euch auch wieder zurückfallen lassen, wenn ihr euch an die Spitze gesetzt habt. Die dritte zeitsparende Variante ist ein Neustart des Rennens, sobald ihr euch an die Spitze gesetzt habt.

Nutzt ihr die Variante mit dem Zurückspulen, dürft ihr nicht zu früh nach Rennbeginn überholen. Den ersten Teil des Rennens könnt ihr nicht zurückspulen.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Spitzenleistung

In Blitzerzonen sollt ihr 9 Sterne holen. Dafür genügt es, wenn ihr euch eine Blitzerzone aussucht und diese mehrfach fahrt. Ihr könnt zum Beispiel mit der saisonalen Zone „Seeufer“ kombinieren. Nicht eure Zone? Gut geeignet ist zum Beispiel „Broadway Commons“ im Süden. Die Strecke ist einfach zu fahren und drei Sterne sind locker drin – trotz Winter.

Die Zonen in der Stadt fahren sich im Winter ebenfalls gut.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Automobilelite

Die letzte Aufgabe verlangt einen Sieg bei der Strecke „Lakehurst Forest, Sprint“. Das Rennen gehört zur Straßenrennserie. Das Rennen ist zwar vorgegeben, aber ihr könnt auch eine Blaupause aus der Community verwenden, von denen es bergeweise gibt. So lässt sich Zeit sparen.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 17 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Winter über weitere Aktivitäten freuen.

Wenn ihr Lust auf andere Herausforderungen habt, könnt ihr an der totallygamergirl Community Challenge teilnehmen.

Quelle: Eigene Recherche

Bidlquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4