Heavy Rain ab heute für PC verfügbar

Das Spiel Heavy Rain ist seit heute auch für den PC verfügbar. Bisher war der Titel ein PlayStation 4 Exklusivspiel. Den Psycho-Thriller von Entwickler Quantic Dream könnt ihr für 19,90 Euro im Epic Games Store kaufen. Im Store steht zudem eine Demo kostenlos zur Verfügung.

In Heavy Rain begebt ihr euch auf die Jagd nach einem Mörder, der als „Origami-Killer“ Bekanntheit erlangt hat. Der Mörder hinterlässt an den Tatorten stets eine Origamifigur. Sein nächstes Opfer könnte Shaun Mars sein, dessen Verschwinden euch in dem Spiel beschäftigen wird. Ihr spielt unter anderem seinen Vater Ethan Mars, der in einem verzweifelten Wettkampf gegen die Zeit versuchen muss, sein Kind vor dem Tod zu bewahren. Darüber hinaus schlüpft ihr in die Rollen von FBI Agent Norman Jayden, Journalistin Madison Page und Privatdetektiv Scott Shelby. Wie der Wettkampf gegen die Zeit endet, hängt von euren Entscheidungen und eurem Reaktionsvermögen ab.

Heavy Rain PC Launch Trailer

Quelle: Quantic Dream Pressemitteilung

Bildquelle: Quantic Dream