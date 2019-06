Forza Horizon 4 Juli Community Challenge – Fly me to the Moon

Es war einmal ….

Um genau zu sein am 20 Juli vor 50 Jahren. Da setzte das Landemodul Eagle im Mare Tranquillitatis auf der Mondoberfläche auf. Um dieses Ereignis zu würdigen, führt die Dirtstrecke hinein, durch und wieder heraus aus dem Krater-ähnlichsten Gebilde in Forza Horiozon 4. Und für das Straßenrennen lautet aus einem ganz bestimmten Grund die Vorgabe Corvette Stingray 427: Von vielen Astronauten vor allem in den 60er Jahren ist bekannt, dass die Corvette das Auto ihrer Wahl für die Fortbewegung auf der Erde war. Diese Liebe der Raumfahrer zur Corvette war wohl hauptsächlich dem Chevrolet-Händler Jim Rathmann zu verdanken. Der erfolgreiche Indy-Rennfahrer hatte 1960 in Melbourne, Florida – ganz in der Nähe des Space Centers – seinen Showroom eröffnet und eine sehr spezielle Corvette-Leasing-Rate für Astronauten eingeführt. Ursprünglich sollten die gefeierten und beliebten Astronauten eine Corvette als Geschenk erhalten. Da diese Behörden-Mitarbeiter sind, war ihnen die Annahme von Geschenken jedoch nicht erlaubt.

Als weitere Hommage an dieses Kultauto fährt Captain James T. Kirk in der Eröffnungsszene von Star Trek XI ebenfalls eine Corvette Stingray 427.

Passend zur Challenge hat Markus ein paar schicke Designs für euch am Start. Das Apollo 11 Design findet ihr wahlweise auch in blauer Farbe.

Alle Designs tragen den Namen: „TGG CC JULI 2019“. Der Ersteller ist „Kmarks Schinar“.

Straßensprint:

Startpunkt: Lakehurst, Wäldchen – Rundstrecke

Name: Ground Control

Jahreszeit: Sommer

Länge: 13,2 km

Auto: 1967 Chevrolet Corvette Stingray 427

Klasse: Upgradelimit A 800

Schotterstrecke:

Startpunkt: Derwent, Staubecken – Pfad

Name: Tranquillity Base

Jahreszeit: Frühling

Länge: 13,3 km

Auto: 1974 Lancia Stratos HF Stradale oder 1973 Renault Alpine A110 1600 S

Klasse: Upgradelimit C 600

Die Corvette sollte jeder bereits besitzen – sie war vor einigen Wochen das vorgegebene Auto bei einem Forzathon. Wahrscheinlich steht das Auto mit Upgrade S1 in eurer Garage – für das Rennen muss es auf A 800 rückgebaut werden. Zum Cruisen ist das wohl sicher ausreichend.

Der Lancia ist mit 550.000 Credits eher teuer. Er taucht allerdings regelmäßig im Auktionshaus auf und er kann dort zumeist um den Mindestpreis von 55.000 Credits erworben werden. Den Renault gibt es als Belohnung für das Erreichen von Stufe 16 der Dirtennen-Serie. Bei beiden Autos sind die Upgrade-Möglichkeiten limitiert, es sollte aber für ein paar spezielle Anpassungen reichen, zum Beispiel für bessere Reifen.

Beide Strecken sind mit jeweils knapp über 13 km eher kurz. Zeitlich ist die Dirtstrecke natürlich etwas länger. Die KI wird beide Male unmittelbar nach dem Start rechts auf einen kleinen Umweg geschickt, um ohne Zeitverlust in Führung gehen zu können.

Der Straßensprint führt durch die schottischen Low- und Highlands. Die gesamte Strecke sollte ohne boshafte Ecken flüssig zu fahren sein. Das herausforderndste Kriterium ist vermutlich die nasse Straße. Es scheint zwar die Sonne, die Strecke trocknet aber bis zum Schluss nicht auf.

Die Dirtstrecke verwendet alle vorhandenen Straßenbeläge – auch kurze Asphaltabschnitte, die als Verbindung zwischen den Waldwegen und Schotterpisten unvermeidbar sind. Kernstück soll die kreuzungsfreie (!) Schleife durch den Steinbruch sein.

Meldung der Zeiten

via Discord (Kanal #h4_challenge-zeiten)

per Mail an christine@totallygamergirl.com (Betreff „Forza Horizon 4 Juli Challenge“)

Spoiler Spoiler Im August gibt es eine spezielle Straßen-Rennserie mit drei kurzen Strecken, bei der vor allem die S1-Raser auf ihre Kosten kommen sollten.

Aktuell habt ihr noch die Möglichkeit, an der Challenge Diskussionsrunde teilzunehmen. Ihr findet sie hier. Die Diskussion bleibt bis Ende Juni geöffnet und wird anschließend vom Orga-Team ausgewertet, um bei künftigen Challenges Beachtung zu finden.

Bildquelle: Screenshots aus Forza Horizon 4 von Kmarks Schinar